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THY Super Bowl'da Mehmet Öz ile yer alacak

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları (THY),  Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı yeni reklam filmi 'Beş Duyu'yu Amerikan Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması Super Bowl'da izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. THY yolcuları,...

THY Super Bowl'da Mehmet Öz ile yer alacak

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları (THY),  Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı yeni reklam filmi 'Beş Duyu'yu Amerikan Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması Super Bowl'da izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. THY yolcuları, 4 Şubat 2018 tarihinde  oynanacak final maçını internet bağlantılı uçuşların tamamında Super Bowl 'u canlı olarak izleyebilecekler.

BEŞ DUYU İLK KEZ YAYINLANACAK
THY  Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikan TV tarihinin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçen Super Bowl'u bir kez daha uçuşlarımızda canlı olarak yayınlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı 'Beş Duyu' kampanyamızın tanıtım videosunu da yine bu yayının reklam arasında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunacak olmak ise, bizi son derece heyecanlandırıyor."  dedi.

TARİHİN EN KAZANÇLI SPOR ORGANİZASYONU
THY geçtiğimiz yıllarda da ABD'deki bilinilirliği arttırmak için sponsoru olduğu Batman V. Superman filminin oyuncuları Ben Affleck ile Jesse Eisenberg' ün yer aldıkları iki reklam filmi ve Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman'un rol aldığı reklam filmleri ile Super Bowl'da yer almıştı. Tarihin en kazançlı spor organizasyonu olarak gösterilen ve dünya genelinde 800 milyon kişinin takip ettiği Super Bowl, 4 Şubat 2018'de oynanacak. 

(FOTOĞRAF)
 

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