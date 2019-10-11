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THY seferine tayfun engeli
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi. Konuya ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo'ya seyahat edecek yolculara bir uyarıda bulunarak,...
GENEL 11.10.2019, 21:24
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi.
Konuya ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo'ya seyahat edecek yolculara bir uyarıda bulunarak, “Değerli yolcularımız, Japonya'da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir. Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.
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|7
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|7
|12
|6. Altay
|7
|12
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|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
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|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
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|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
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|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
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|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
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|O
|P
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|8
|18
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|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
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|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
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|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
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|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2