THY, Pakistan'daki bazı seferlerini iptal etti

Enver ALAS/İSTANBUL, () PAKİSTAN ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY bazı önlemler aldı.

THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)

TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat dönüş)

TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )

Tk 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)

TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)

TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş)