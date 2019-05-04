THY'nin Zonguldak seferleri 11 Mayıs'ta başlıyor 

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,() TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zonguldak tarifeli seferlerinin 11 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün sefer yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.