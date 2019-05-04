İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,() TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zonguldak tarifeli seferlerinin 11 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün sefer yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
THY'nin Zonguldak seferleri 11 Mayıs'ta başlıyor
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,() TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zonguldak tarifeli seferlerinin 11 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Salı,...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.