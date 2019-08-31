 THY'nin "Rüya uçakları"nın koltukları yerli ve milli üretiliyor

Enver ALAS / İstanbul, - TÜRK Hava Yolları(THY)'nın filosuna kattığı ve 8 Temmuz'da ilk uçuşunu gerçekleştiren yeni Boeing 787- 9 dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Türkiye'nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi TSI tarafından üretilen 'epianka' modeli koltuklar, konfor ve pratik kullanımı ile öne çıkıyor.

Toplamda 30 adet (5 'i opsiyonlu) B787-9 dreamliner siparişi veren THY, bunlardan teslim aldığı 5 uçak ile operasyonlara başladı. Filoya katılan ve gelmesi planlanan tüm dreamliner tipi uçaklarda TSI tarafından üretilen yerli ve milli 'epianka' model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

2020'DE DÜNYADAKİ EN BÜYÜK EKRANA SAHİP KOLTUKLAR TESLİM EDİLECEK

THY'den yapılan açıklamaya göre, 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip 'epianka' model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing'in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek, teslim edildiği belirtildi. 'Epianka', ekonomi sınıfı koltuklara yeni bir anlayış getirerek lider havayolları için en iyi çözümlerden biri haline getirdiği, koltukların aynı zamanda konfor ve pratiklika açısından öne çıktığı ve uçuş eğlence sistemi için 11,6 inçlik modern ekranlar sunduğu vurgulandı. TSI'ın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacağı bildirildi.

AİRBUS A350 TİPİ GENİŞ GÖVDE UÇAKLAR İÇİN DE TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

Öte yadan epianka model koltuklar, 2018'de Airbus A-321neo ve Boeing B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019'un 3'üncü çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak. Kibar Holding ve THY'nin ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Toplamda 140 kişiye ulaşan ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Utah, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerinde tasarım, mühendislik, üretim ve ar-ge faaliyetlerini sürdüren TSI Uçak Koltuk Üretim, THY'nin satın aldığı uçakların koltuklarını Boeing'e sektör ortalamasından 8 ay daha erken teslim ederek büyük başarıya imza atmıştı.

THY'den yaklaşık 400 adet uçak için koltuk siparişi alan ayrıca Freebird Havayolları, Azerbaycan Havayolları, Nordavia Havayolları ve Nordwind Havayolları ile anlaşmaları bulunan TSI, halihazırda 121 adet uçağın siparişini tamamlayarak koltuk teslimatlarını gerçekleştirdi

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