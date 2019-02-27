Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü

PAKİSTAN ve Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine bu bölgeye uçan THY'nin iki kargo uçağı, havadan İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. 

THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
PAKİSTAN ve Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine bu bölgeye uçan THY'nin iki kargo uçağı, havadan İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. 

Edinilen bilgilere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai  şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının yaklaşık 1 saat sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. 

AFGANİSTAN HAVA SAHASINDAN DÖNDÜ

Ayrıca THY'nin TK-6562 İstanbul - Hanoi(Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. Bugün, Pakistan ve Hindistan'a yapılacak seferlerin durumu ve bölge hava sahasını kullanacak diğer seferlerin, gelişmelere göre THY tarafından takibinin yapıldığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328