THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Çin Halk Cumhuriyeti'nde 4'üncü uçuş rotası tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xi'an (Şian) şehri oldu. Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak olan Xi'an seferlerinin ilk etapta haftada 3 frekans olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999 yılında başkent Pekin'e gerçekleştiren THY, Çin'deki 20. yılında sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo'nun ardından 4'üncü destinasyon olarak Xi'an şehrini uçuş ağına bağlıyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin'in Shaanxi Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri Hu Heping ile önceki gün yaptığı görüşme sonrasında Xi'an'a uçuşların başlatılması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

2019 sonu itibariyle başlatılması planlanan Xi'an seferleri ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirileceği, seferlerin de 2020 yaz tarifesi ile birlikte kademeli olarak artışının planlandığı belirtildi. Xi'an seferlerinin hayata geçmesiyle THY'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24'e ulaşacak.

"TURİZM, TİCARET, KÜLTÜR VE EKONOMİ ALANLARINA KATKI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamada Xi'an seferlerinin başlatılmasına ilişkin İlker Aycı'nın görüşlerine yer verildi. Aycı, "Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xi'an şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



