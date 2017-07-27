THY'nin 13 uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan Türk Hava Yolları'na ait 13 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken ve kalkış yapmak isteyen uçaklar beklemek zorunda kaldı. Yağışın etkili olduğu dakikalarda Atatürk havalimanına inemeyen Türk Hava Yolları(THY)'nın 13 uçağı da başka meydanlara yönlendirildi.

RÜZGAR KONTEYNIRI FIRLATTI, THY UÇAĞINA ÇARPTI.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda savrulan bir konteyner o sırada taksi yapan Türk Hava Yolları'nın TK-1063 sefer sayılı İstanbul- Lublijana uçağına çarptı. Uçak bakım için hangara çekildi.

