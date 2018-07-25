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THY, KKTC'ye sefer sayısını artırıyor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sefer sayısını 7'den 8'e çıkaracağı öğrenildi. THY'nin sefer sayısının artırılması yönündeki istek KKTC'den gelmişti. KKTC...

THY, KKTC'ye sefer sayısını artırıyor
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sefer sayısını 7'den 8'e çıkaracağı öğrenildi.
THY'nin sefer sayısının artırılması yönündeki istek KKTC'den gelmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ada'ya yaptığı ziyarette hava yolu ulaşımı konusunu gündeme getirmişti. Akıncı, Erdoğan'a uçak bilet fiyatları nedeniyle turizmde sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını belirterek, THY yönetimine seferlerin artırılması talimatı vermişti.
THY'nin Kıbrıs Müdürlüğü, sefer sayısının artırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda; THY, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren KKTC'ye sefer sayısını 7'den 8'e çıkarma kararı aldı.
THY, 5 olan sefer sayısını 2017'de 6'ya, 2018'de de 7'ye çıkarmıştı. THY'nin sefer sayısını artırmasıyla birlikte gelecek yıl bilet fiyatlarının normal düzeye inmesi bekleniyor.
THY ve Anadolujet, KKTC'den karşılıklı olarak İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanlarına seferler düzenliyor.

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