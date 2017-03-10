THY ile Pegasus’dan işbirliği anlaşması

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () FİLOSUNA kattığı Airbus A320NEO/A321NEO model uçakları ile CFM Leap serisi motorların dünyadaki ilk operatörü olan Pegasus Hava Yolları’nın komponent bakım ve yedek desteğini Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. sağlayacak.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ve Pegasus Hava Yolları arasında A320NEO/A321NEO uçaklarının komponentlerinin bakımları ve ikame yedek komponent desteklerini kapsayacak sözleşme, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman tarafından imzalandı. Pegasus Temmuz 2016 da teslim aldığı ve “demokrasi” adını verdiği yeni A320NEO uçağı ile motor üreticisi CFM’in Leap serisi motorlarının dünyadaki ilk operatörü ünvanına sahip oldu. İmzalanan yeni sözleşme ile Pegasus ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. arasında 2011 yılında gerçekleştirilen Boeing 737NG uçaklarının komponentlerinin bakımları ve ikame yedek komponent desteği konusundaki işbirliği genişletildi. Sözleşme kapsamında sağlanacak yedekler ve hizmetler Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkezinden ve dünya genelindeki ikmal istasyonlarından sağlanacak. Bakımı yapılacak komponentlere ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan yeni tesislerinde hizmet verilecek.

HİZMET ALMAKTAN MUTLUYUZ

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin sunduğu hizmetlere duydukları güveni vurgulayarak, “Her konuda öncü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir bakım onarım merkezinden hizmet almaktan mutluyuz” dedi.

BÜYÜME SİNERJİSİNİN MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ise, “2005 yılında başlayan birlikte büyüme sinerjisinin meyvelerini aldığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu sözleşme ile birlikte dünya üzerinde 750’den fazla uçağa komponent bakım ve yedek desteği hizmeti sunacak” diye konuştu.