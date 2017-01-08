İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün Atatürk Havalimanı’ndan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 381 sefer planlandığını açıkladı.
Resmi twitter adresinden yaptığı açıkamada Ekşi, “Bugün Atatürk Havalimanı’ndan 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Havalimanı slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır” dedi.
THY Genel Müdürü Ekşi’den sefer planlaması açıklaması
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün Atatürk Havalimanı’ndan gidiş ve geliş olmak üzere toplam 381 sefer planlandığını açıkladı. Resmi twitter adresinden yaptığı...
08 Ocak 2017 Pazar 14:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.