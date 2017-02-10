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THY Genel Müdürü Ekşi: Uçmak güzel ama, esas güzel olan O'nu sevmek

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'ne atandığı günden bu yana yazdığı tweetlerle de kamuoyuna şirket ile bilgileri hızla ulaştıran Bilal Ekşi, THY'nin tweetini “Uçmak güzel, ama esas güzel olan O’nu sevmek!” yazarak retweet etti.

THY Genel Müdürü Ekşi: Uçmak güzel ama, esas güzel olan O'nu sevmek

TÜRK Hava Yolları (THY)  Genel Müdürlüğü'ne atandığı günden bu yana yazdığı tweetlerle de kamuoyuna şirket ile bilgileri hızla ulaştıran Bilal Ekşi, THY'nin tweetini “Uçmak güzel, ama esas güzel olan O’nu sevmek!” yazarak retweet etti.

THY'nin resmi internet sitesinde “ Şimdi uçmanın en güzel yanı, sevdiklerinizin yanınızda olması.  @milesandsmiles ayrıcalığı ile ikinci bilet sadece 1 dolar” tweeti yer aldı.  THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de bunu “ Uçmak güzel ama esas güzel olan O’nu sevmek! “ yazısıyla retweet etti. Bilal Ekşi daha önce görev yaptığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sırasında da kurumun kamuyu ilgilendiren haberlerini, bilgilerini Twitter yoluyla duyuruyordu.

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