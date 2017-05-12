THY Genel Kurulu'nu erteledi





Tolga ÖZBEK/ İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY)'nın 15 Mayıs'ta yapacağı genel kurul ertelendi. Geçen yıl mali sonuçlarının görüşülüp karara bağlanacağı genel kurulun haziran ayında yapılması planlanıyor.



THY'nin yüzde 49,12'lik devlete ait hisseler, geçtiğimiz şubat ayında kurulan Varlık Fonu'na devredilmişti. Alınan bilgiye göre, Varlık Fonu'na ait diğer şirketlerin genel kurulları da ertelendi. Normalde şirketlerin genel kurulları nisan ayı içinde gerçekleştiriliyor. Refendum nedeniyle birçok şirket genel kurulunu ertelemişti.