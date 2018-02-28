THY'den yolcularına "Kar" uyarısı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-İSTANBUL'DA beklenen kar yağışı nedeniyle açıkalam yapan Türk Hava Yolları, gerek trafikte, gerekse havalimanında yaşanacak yoğunluk nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda bir uyarı yaptı.

Türk Hava Yolları, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart 2018 tarihinde saat 05:00 itibariyle İstanbul'da kar yağışının etkili olması beklenmektedir. 1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz" denildi.