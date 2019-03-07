Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

THY'den yolcularına 64.4 bin ton yiyecek içecek ikramı

  Enver ALAS/ İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi. 2018'de 75,2 milyon yolcusunu Türk...

THY'den yolcularına 64.4 bin ton yiyecek içecek ikramı

 

Enver ALAS/ İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

2018'de 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıyan THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı. Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328