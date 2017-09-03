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THY'den sahte mesaj uyarısı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları (THY) son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gönderilen ödül bilet temalı sahte mesajlarla ilgili yolcularını uyardı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün...

THY'den sahte mesaj uyarısı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları (THY) son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gönderilen ödül bilet temalı sahte mesajlarla ilgili yolcularını uyardı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı uyarıda yolcuların bu tür mesajları dikkate almadan silmelerini istedi.
Yahya Üstün şu açıklamayı yaptı:
"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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