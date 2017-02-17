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THY'den referandum kolaylığı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türk Hava Yolları (THY) 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle uçuşlarında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu. THY’nin resmi internet...

THY'den referandum kolaylığı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türk Hava Yolları (THY) 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle uçuşlarında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“ Vatandaşlarımız 16 Şubat 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletlerinin, 09 Nisan 2017- 23 Nisan 2017 tarih aralığındaki tüm AnadoluJet ve Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı rezervasyon değişiklikleri, Türk Hava Yolları’na ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirilecektir.Rezervasyon değişikliği talebi olan yolcularımızın, 06 Mart 2017 tarihine kadar bilet satış ofislerimize başvurması rica olunur.”


 

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