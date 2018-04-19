THY'den erken seçim için yeni düzenleme

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-24 Haziran'da gerçekleştirilecek Genel Seçimlerle ilgili olarak Türk Hava Yolları(THY) yaptığı yeni düzenlemede, seçimde vatandaşların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına 18 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarih aralığında düzenlenen biletlere ücretsiz değişiklik hakkı getirildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

24.06.2018 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilecek 'Genel Seçimler' nedeniyle, Türk Vatandaşı olan yolcularımızın oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına, 19.04.2018 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için,18.06.2018-01.07.2018 tarih aralığındaki Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 15.05.2018 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir Türk Hava Yolları veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir."

1 AĞUSTOS'A UZATILACAK

Yolcuların parkur değişiklikleri ve iade talepleri olması durumunda işlemlerin, mevcut ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 01.08.2018 (dâhil) tarihine kadar uzatılacaktır. İlgili uygulamalar, sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacak olup, ortak uçuş (codeshare) seferleri kapsamayacaktır. Söz konusu işlemler, Türk Hava Yolları Satış Ofisleri tarafından gerçekleştirilecektir. İlgili değişiklikler, bir defaya mahsus sağlanacak olup, aktarmalı uçuşları kapsamayacaktır" denildi.

