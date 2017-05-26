THY'den büyük yaz hamlesi

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Yaz sezonunun başlaması nedeniyle birçok noktada kapasite artışına giden Türk Hava Yolları (THY) , Türkiye’nin gözde tatil bölgelerine direkt uçuşlara başlanacağını açıkladı.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bayrak taşıyıcı havayolu, Haziran ayı itibarıyla Orta Doğu ile Türkiye’nin ünlü tatil noktalarından Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek. Mevcut uçuşlarına söz konusu iç hat noktalarından Kuveyt, Riyad, Cidde, Dammam, El Kasım, Medine, Yanbu, Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Amman’a düzenlenecek direkt seferleri de ekleyecek olan Türk Hava Yolları, böylelikle bölgedeki yoğun yolcu trafiğine de alternatif sunmaya devam etmiş olacak. “

BİLAL EKŞİ,” DİREKT UÇUŞLAR ARTACAK”

İlâve uçuş rotalarıyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilâl Ekşi; “Yolcularımıza, olabilecek en uygun uçuş olanaklarını sunmak, bizim öncelikli hedeflerimizden. Yabancı turistin, ülkemizin popüler tatil destinasyonlarına gösterdiği rağbetin sürekli artış göstermesi bizi son derece memnun ederken, bu yönlü bir strateji belirleme noktasında da harekete geçmemizi sağladı. Bahse konu rağbetin, diğer iç hat destinasyonlarımıza da yayılmasıyla, direkt uçuşlarımızı daha da çeşitlendiriyor ve artırıyor olacağız” dedi.

Yapılan açıklamaya göre,Türk Hava Yolları bu kapsamda; Antalya – Cidde arasında haftada 2 frekans, Antalya – Riyad arasında haftada 1 frekans, Antalya – Bağdat arasında haftada 2 frekans, Antalya – Erbil arasında haftada 2 frekans, Antalya – Amman arasında haftada 2 frekans, Antalya – Süleymaniye arasında haftada 2 frekans, Antalya – Kuveyt arasında ise yine haftada 2 frekans olmak üzere Antalya’ya haftada toplam 13 sefer düzenleyecek.

Ayrıca, Trabzon – Dammam arasında haftada 1 frekans, Trabzon - El Kasım arasında haftada 2 frekans, Trabzon – Yanbu arasında haftada 1 frekans, Trabzon – Kuveyt arasında haftada 5 frekans, Trabzon – Riyad arasında haftada 3 frekans, Trabzon – Medine arasında da haftada 1 frekans olmak üzere Trabzon’a da haftada toplam 16 sefer düzenlenecek.

BODRUM-KUVEY ARASI UÇUŞ

Bununla birlikte THY, Bodrum – Kuveyt arasında haftada tek frekans uçuş düzenleyeceğini de bildirdi.

Orta Doğu Bölgesi ve bazı iç hat noktaları arasında düzenlenecek detaylı uçuş tarifelerine THY’nin resmi internet sayfasından ulaşılabileceği açıklandı

Türk Hava Yolları’nın yaz sezonu boyunca düzenleyeceği ek seferler bunlarla sınırlı kalmıyor. Ulusal bayrak taşıyıcı, Türkiye’nin ilk akla gelen deniz tatili merkezlerinden biri olan İzmir ile Almanya’da Münih, Hamburg, Berlin ve Stuttgart’ın yanı sıra Kuveyt arasında da ilâve uçuşlara başlıyor.

Basın Müşavirliğinin açıklamasında, “İzmir – Münih (MUC), İzmir – Hamburg (HAM), İzmir – Berlin (TXL) hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans şeklinde planlandı; İzmir – Münih seferleri 8 Temmuz; İzmir – Hamburg seferleri 24 Haziran; İzmir – Berlin seferleri ise, 2 Temmuz itibariyle düzenlenmeye başlayacak.

İzmir – Stuttgart (STR) ve İzmir – Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans şeklinde karşılıklı düzenlenecek olup; İzmir – Stuttgart seferleri, 26 Haziran, İzmir – Kuveyt seferleri ise, 30 Haziran itibariyle icra edilecek” denildi.