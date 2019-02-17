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THY'den 2 bin 750 TL'ye uçuş korkusunu yenme programı

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Şubat ()-Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nin düzenlediği iki günlük uçuş korkusunu yenme programına katılan birçok kişi korkularını yenerek uçağa binmeye başladı. Standart katılım fiyatının...

THY'den 2 bin 750 TL'ye uçuş korkusunu yenme programı

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Şubat ()-Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nin düzenlediği iki günlük uçuş korkusunu yenme programına katılan birçok kişi korkularını yenerek uçağa binmeye başladı. Standart katılım fiyatının 2 bin 750 TL olduğu uçuş korkusunu yenme programında katılımcılar gerçek uçuşa da katılıyor. Program sayesinde binlerce kişi uçuş korkusunu yenerken program cumartesi ve pazar olmak üzere her ay bir kez düzenleniyor. 

Programa katılanlara teknik konularda da bilgi veriliyor

THY Havacılık Akadamesi uçuş korkusunu yenme programnın amaç ve içeriğini şöyle duyuruyor; "Sınıf içi eğitiminde katılımcılara havacılık alanında uzman kişilerce (pilot, teknik eğitmen, kabin eğitmeni) uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularında da bilgi vermek, psikolog/psikiyatrist eşliğinde korkular ve katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapmak. Uzmanlar eşliğinde kabin simülatöründe sanal uçuş ve ertesi gün gerçekleştirilecek gerçek uçuş ile uçuş korkusuna duyarsızlık kazandırmak"

Gerçek uçuşa da katılıyorlar

İki günlük uçuş korkusunu yenme programının ilk gün havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmen olan uzman kişiler uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda katılımcılara bilgi veriyor. Katılımcıların uçuş korkuları üzerine psikolog eşliğinde değerlendirmeler yapılıyor. Daha sonra ise kabin simülatöründe katılımcıya sanal uçuş deneyimi yaşatılıyor.İkinci günde tüm katılımcılar İstanbul'dan yurt içi uçuş noktasına gidiş-dönüş olmak üzere belirlenen bir noktaya gerçek bir uçuşa katılıyor.  

Program Fiyatı(KDV dahil)  

Standart:2.750 TL 

Öğrenci:1.938 TL 

Emekli:  1.938 TL 

Öğretmen:1.938 TL 

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