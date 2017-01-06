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THY cumartesi yapılması planlanan 192 seferini iptal etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirirdi...

THY cumartesi yapılması planlanan 192 seferini iptal etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirirken Türk Hava Yolları (THY), 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılması planlanan 192 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

THY internet sayfasından yapılan duyuruda beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal ettiğini belirtti. Açıklamada, “ Sayın Yolcularımız, 07 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz ” denildi.
 

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