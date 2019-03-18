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THY, 'Çanakkale Kahramanları'nı gökyüzünden andı 

TÜRK Hava Yolları (THY), 15 Mart tarihinde başlattığı İstanbul-Çanakkale seferlerinin hat açılış uçuşunda '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını özel bir selamla andı.  18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel...

THY, 'Çanakkale Kahramanları'nı gökyüzünden andı 
TÜRK Hava Yolları (THY), 15 Mart tarihinde başlattığı İstanbul-Çanakkale seferlerinin hat açılış uçuşunda '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını özel bir selamla andı. 
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen 'Çanakkale' isimli uçak, Gelibolu semalarında süzülürken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitlerimizi anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okudu. Uçakta bulunan yolcular duygu dolu anlar yaşadı. Şiirin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi anlatan "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir" sözünün de eklendiği özel anonsla Çanakkale şehitleri anıldı. THY ise duygu dolu dakikaların yaşandığı bu özel uçuşun görüntülerini bugün paylaştı.  

"ONLARIN AZİZ HATIRASINA İTHAFEN GERÇEKLEŞTİRMEKTEN KIVANÇ DUYUYORUZ"
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz.  18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Çanakkale hat açılış seferimizi onların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI) 

 

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