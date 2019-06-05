Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () - TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayramın ilk günü de daha bir heyecanla zamanında kalktık. Tüm operasyonumuzda 1397 seferi yüzde 91 zamanında kalkış ile icra ettik. Bayramın 1. günü görevinin başında özveri ve heyecanla misafirlerimizi emniyet, konfor ile zamanında ulaştıran tüm arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler" dedi.
THY bayramın ilk günü 1397 sefer gerçekleştirdi
Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () - TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel...
05 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
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