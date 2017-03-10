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THY ‘Ayla’ filmine sponsor oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), Kore Savaşı'nda yaşanan ve bir Türk askeri ile 5 yaşındaki Koreli küçük bir kızın hikâyesini beyazperdeye taşıyan “Ayla” filmine sponsor oldu. Türkiye – Güney Kore...

THY ‘Ayla’ filmine sponsor oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY), Kore Savaşı'nda yaşanan ve bir Türk askeri ile 5 yaşındaki Koreli küçük bir kızın hikâyesini beyazperdeye taşıyan “Ayla” filmine sponsor oldu. Türkiye – Güney Kore ortak yapımı olan filme Türk Hava Yolları ulaşım sponsorluğu sağlayacak.


Kore gazisi Süleyman Astsubay ve Koreli yetim kız Ayla’nın yıllar sonra tekrar buluşmasını konu alan film, Türkiye ve Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 60. yılı anısına çekildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın ve aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği 60. yıl programında; ilk kez 2010 yılında Choon Cheon tarafından çekilen belgesel film ile gün ışığına çıkan hikâyenin filmi ve filmin başkahramanları olan Türk askeri ve yetim kızın tekrar buluşmaları da yer alacak. THY’nin Ayla filmine sponsorluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Bu anlamlı projenin destekçisi olmaktan çok gururluyuz. Bu filmin, Türkiye ve Güney Kore arasında var olan köklü geçmişe, dostane ilişkilere ve keza kültürel alış-verişe önemli katkıları olacağına inanıyoruz.” dedi.

 

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