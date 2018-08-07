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THY Arnavutluk’ta ortak havayolu seferlerine 31 Ağustos’ta başlıyor

Tolga ÖZBEK / İSTANBUL () – TÜRK Hava Yolları (THY), Arnavutluk’ta ortak olduğu ‘Air Albania’ için düğmeye bastı. Seferlerine 31 Ağustos’ta başlaması planlanan havayolu için THY iki adet Airbus A319 tipi yolcu uçağı kiralayacak....

THY Arnavutluk’ta ortak havayolu seferlerine 31 Ağustos’ta başlıyor

Tolga ÖZBEK / İSTANBUL () – TÜRK Hava Yolları (THY), Arnavutluk’ta ortak olduğu ‘Air Albania’ için düğmeye bastı. Seferlerine 31 Ağustos’ta başlaması planlanan havayolu için THY iki adet Airbus A319 tipi yolcu uçağı kiralayacak. Uçaklar öncelikli olarak Tiran-İstanbul arasında uçmaya başlayacak.

Arnavut konusunda Türk Hava Yolları geçen yıl görüşmeler başlamıştı. Yapılan anlaşma ile bu yıl havayolu şirketinin kuruluşu tamamlandı. Şirketin yüzde 51’i Arnavutluk Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na ait Albcontrol’de kalan yüzde 49’u ise Türk Hava Yolları’nın oldu.

İki adet Airbus A319’la uçacak Arnavutluk Havayolları, İstanbul’un ardından Priştine, Üsküp, Zagreb, Podgorica, Saraybosna ve Avrupa’da diğer ana noktalara uçuşlar gerçekleştirecek. THY yönetim olarak da yeni kurulan şirketi destekleyecek.

Arnavutluk’un milli havayolu olan Albanian Airlines 2011’de, özel şirket Belle Air de 2013’te iflas etmişti. Halen Arnavutluk merkezli bir havayolu şirketi bulunmuyor. Ülkeye yabancı havayolları sefer yapıyor.

BOSNA HAVAYOLLARI’NA DA ORTAK OLMUŞTU

Türk Hava Yolları, 2008’de Bosna-Hersek’te kurulan Air Bosna’ya ortak olmuştu. Yüzde 49’luk paya sahip olan THY dört yıllık operasyonun ardından hisselerini hükümete devrederek çıkmıştı.

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