THY 700 kadın kabin memurunu işe alacağını duyurdu

Enver ALAS/İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları (THY), büyüyen filosuna ve artan uçuş noktasına paralel olarak uçuş ekibine olan ihtiyacı gidermek üzere 700 kadın kabin memuru istihdam edeceğini duyurdu.

THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında bugün imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilânını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol THY'nin İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalandı. Buna göre milli havayolu yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine katarken, protokol kapsamında 700 başvuru sahibinin THY'de istihdamı sağlanacak.

Açıklamada işbirliğine ilişkin Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın ifadelerine yer verildi. Çay, "Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu ve en önemli küresel değerlerinden biri olan markamız, dünyanın en iyi havayolu olma hedefiyle izlediği yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ediyor. Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz kadın kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz" dedi.

İLÂNIN GENEL ÖZELLİKLERİ

THY'nin resmi kanallarından da duyurulan ilân doğrultusunda başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şu şekilde:

-Güler yüzlü,

-İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Aranılan genel koşullar:

-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir)

-01.01.1989 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir),

-Adli Sicil Kaydı ve-veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

TERCİH EDİLEN SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR İSE;

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır)

Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir)

Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, internet ortamından başvuru yapacak. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecek.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

(FOTOĞRAF)