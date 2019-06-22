THY 24 ilave sefer koydu

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Haziran ()-Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı. (Fotoğraflı)