Gökhan Artan / İstanbul, 22 Haziran ()-Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı. (Fotoğraflı)
THY 24 ilave sefer koydu
Gökhan Artan / İstanbul, 22 Haziran ()-Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak...
22 Haziran 2019 Cumartesi 14:26
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