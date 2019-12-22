istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

THY, 1200 kişiyi uçuş fobisinden kurtararak uçaklarla buluşturdu

Gökhan ARTAN-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, ()-Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisi’nin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği 2 günlük ‘Uçuş Korkusunu Yenme Programı’ 13 yılda toplam 1200 kişiyi uçuş fobisinden kurtararak...

GENEL 22.12.2019, 09:50
THY, 1200 kişiyi uçuş fobisinden kurtararak uçaklarla buluşturdu

Gökhan ARTAN-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, ()-Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisi’nin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği 2 günlük ‘Uçuş Korkusunu Yenme Programı’ 13 yılda toplam 1200 kişiyi uçuş fobisinden kurtararak uçaklarla buluşmasını sağladı. Yurt dışından da çok sayıda katılımcı uçuş korkusunu yenmek için programa yazılırken, özellikle kabin simülatöründe uzman eğitmenler, psikologlar, katılımcılara uçuş korkusunu yenmeleri için yardımcı oluyor. Katılımcılar programın son aşamasında da gerçek bir uçuş yaparken, son programa katılan Sabahattin Fırat da 68 yıl sonra uçuş korkusunu yenerek uçakla buluştu.

THY Havacılık Akademisi tarafından her ay düzenlenen ve 2 gün süren ‘Uçuş Korkusunu Yenme Programı’na katılanların yüzde 95’i uçuş korkusunu yenerek uçaklarla tanıştı. Uçuş korkusunu yenenlerin sayısı ise programın başladığı 13 yılda toplam 1200 kişi oldu. Cumartesi ve Pazar günü yapılan program süresince uzman psikiyatrist-psikolog, eğitmen, pilot, uçak bakım eğitmeni, kabin eğitmeni gibi uzman personel, katılımcılara ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Programın ilk günü havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzmanlar uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda katılımcılara bilgi veriyor. Katılımcıların uçuş korkuları üzerine de psikolog eşliğinde değerlendirmeler yapılıyor. Sonrasında da kabin simülatörü içinde, kabin eğitmeni, psikolog ve teknik eğitmen eşliğinde, gerçek uçuşun bütün şartlarının yaşatıldığı bir sanal uçuş gerçekleştiriliyor. Program sonunda ise belirlenen bir iç hat noktasına gerçek bir gidiş dönüş uçuşu yapılıyor.

“YURT DIŞINDAN KATILIMCILAR ARTTI”

Standart fiyatı 3 bin 300 TL, öğrenci, emekli, öğretmene ise 2 bin 310 TL olan programa son dönemde de yurt dışından gelen katılımcı sayısında da artış yaşanıyor. Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçiler programa yoğun ilgi gösterirken, sanatçılar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplumun her kesiminden programa katılımlar oluyor. Dün de programa katılanlar sanal uçuş uygulamasında kabin simülatörü içerisinde, uçuşu tüm detayları ile deneyimlerken uzmanlar eşliğinde korkularını yendi. Eğitmen uzmanlar uçuş korkuları ile ilgili tüm sorularına yanıt buldu.

68 YAŞINDA İLK KEZ UÇAKLA TANIŞTI

Demirören Haber Ajansı’nın () da katıldığı kabin simülatöründeki sanal uçuşta, korkusunu yenen ve Ankara’ya uçuş da yapan 68 yaşındaki emlakçı Sabahattin Fırat, “Uçuş korkusunu program sayesinde yendim. Düzeyli bir personel sayesinde bilgi sahibi oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İsmini vermek istemeyen 25 yaşındaki bir kadın katılımcı ise, “Hiç uçağa binmedim. Beni yanlış algı korkutuyordu. Aslında izlediğimiz, gördüğümüz yanlış haberler, yanlış bilgiler açıkçası korkutuyordu. Şu an o kadar rahatım ki gelmeden önce simülatöre bile binemeyeceğimi düşündüm açıkçası ama bindiğim andan itibaren çok rahat oldum. Eşimle Moskova’ya uçmayı istiyorum.Eşim sürekli uçtuğu için ona artık eşlik etmek adına bu eğitimi alma kararı aldık.” diye konuştu.

“EN ÇOK TÜRBÜLANSI SORUYORLAR”

Katılımcılara sanal uçuşta bilgiler veren teknik eğitmen Deniz Turan ise şunları söyledi: “Buradaki amacımız uçağın teknik açıdan güvenilir olduğunu somut bilgilerle programa katılanlara vermeye çalışıyoruz. Program 13 yıldır devam ediyor. THY olarak burada büyük başarı sağlamış durumdayız. Yüzde 95 oranında başarımız var. 1200 katılımcı bu programdan başarılı bir şekilde geçerek uçuşlarına şu an devam ediyorlar.Katılımcıların en çok sorduğu ise türbülans konusunda oluyor. Türbülans uçağı düşürür mü? Türbülans kesinlikle uçağı düşürmez. Çok net ben de kaptanımız da aynı şekilde söylüyoruz.Yalnızca konforumuzu bozuyor.  Kalkış ve iniş anındaki durumlardan katılımcılar endişe ettiklerini belirtiyorlar. Biz de teknik açıdan bilgilendirmeler sağlıyoruz. Biz yaşananların çok hayati boyutta tehlikeli olmadığını katılımcılara anlatmaya çalışıyoruz”

"GERÇEK BİR UÇUŞ DA YAPIYORUZ"

Katılımcılara psikolojik destek sağlayan klinik psikolog Şeyma Çetin, “Program içeriğinde de insanların genel olarak psikolojik olarak yaşadığı zorluklara değiniyoruz. Gerekirse bu konularda da bire bir müdahalelerde bulunuyoruz. Kimi zaman insanlarda panik atak süreçleri gibi durumlar yaşanabiliyor. Genelde böyle durumlarda kişilerle belirli egzersizler veya bunlar üzerine düşünsel veya davranışsal boyutta da değişimler için maruz bırakmalar üzerinde çalışıyoruz. Simülasyonda da aynı şekilde maruz bırakmanın başlangıcını burada yapıyoruz. Daha sonra da gerçek bir uçuşla tamamlıyoruz." diye konuştu.

EN ÇOK KİMLER KORKUYOR

Oto kontrol seviyesi çok yüksek olan insanların özellikle çok fazla korku yaşadığına dikkat çeken Çetin, "Çünkü uçakta hiçbir şeyi kontrol edemiyorlar. Bu yüzden kendilerini daha çaresiz hissedebiliyorlar. Bundan dolayı da kontrolü kaybetme endişesi çok yoğun olabiliyor. Tek başlarına yolculuk yaptıkları zaman sevdikleri insanları arkalarında bırakmanın endişesini yaşıyorlar. Bir şey olursa arkamda çocuklarım, ailem kalacak diye çok kaygılanıyorlar. Panik atak süreci yaşayan kişiler de her hangi bir durumda uçakta fenalaşır mıyım, paniklesem nasıl olacak, süreç nasıl işler, bu kadar uzun süre içeride kalabilir miyim endişeleri oluyor. Genelde bu tarz konularla ilgili bize geri dönüşler geliyor” şeklinde konuştu. 

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 15 17
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Fatih Karagümrük 15 23
9. Keçiörengücü 15 22
10. Adana Demirspor 16 21
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Boluspor 16 12
16. Osmanlıspor 15 11
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 17 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Getafe 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 17 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10