Son Dakika
Thomas Cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresine tatile...
GENEL 28.09.2019, 11:49
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresine tatile gelen İngiliz vatandaşları, parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresine tatile gelen İngiliz vatandaşları, parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2