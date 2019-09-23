Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (2)

YOLCULAR, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İflasını açıklayan, dünya turizm devlerinden Thomas Cook'un Antalya Havalimanı'ndaki operasyonları devam ediyor. Antalya Havalimanı Thomas Cook ofisi yetkilileri, yaptıkları açıklamada uçuşların sürdüğünü, Almanya ve İngiltere ayağında sorun olmadığını kaydetti. Mağdur edildikleri öne sürülen yolcuların ise kendi talepleri üzerine kısa süreli beklemenin ardından direkt uçuşlarla farklı hava yolu şirketleri aracılığıyla ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Firma yetkilileri; uçuşların devam ettiğini, Antalya'ya gelen turistlerin havalimanında karşılandığını, isteyen turistlerin otellerine, geri dönmeyi tercih edenlerin de yine en yakın uçuş saatlerinde ülkelerine gönderildiğini dile getirdi.

Öte yandan tatil için Antalya'ya Thomas Cook aracılığıyla gelen turistlerin büyük bölümü, programını bozmazken, bazı yolcular ise iflas haberlerinin ardından endişeye kapılarak, geri dönmeyi tercih etti.

HAVALİMANINDA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili Antalya Valiliği tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle şehre gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve tatilcilerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliği'nce kriz merkezi oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığında kurulan kriz masasında; Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de yer aldığı vurgulandı.

Kriz merkezinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosu'nda takipte olacağı ve süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, söz konusu Thomas Cook Tur Operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmelerimiz ve şehrimize gelen misafirlerimizin durumları valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

AYIK: SOĞUKKANLI OLMAMIZ LAZIM

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı () muhabirine açıklama yaptı. Ayık, "Son derece ciddi ve önemli bir konu. Thomas Cook dünyanın bilinen, 150 yıllık geçmişi olan bir tur operatörü. Turizm endüstrisindeki en önemli markalardan biri. Tabi ki bu talihsiz bir olay. Türkiye açısından bakıldığında da İngiliz pazarı son yıllarda önemli çıkış gösteriyor ve bizim toplam ağırladığımız misafir sayısı içinde de önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık toplam sayımızın yüzde 6'larına tekamül ediyor. Ama paket tur bazında baktığımızda bu oranlar yüzde 7'lere, 8'lere belki daha da yüksek rakamlara çıkabilir. Onun nedenle tabi ki önemli talihsizlik bizim için. Bizim soğukkanlı olmamız lazım. Bundan son derece önemli şekilde etkilenecek orta ve küçük ölçekli işletmelerimiz var. Kapasitelerinin büyük bölümünü bu tur operatörüyle yapan, cirolarının büyük bölümünü bununla yapan işletmelerimiz için sıkıntılı süreç. Geçmişte de yaşadığımız benzer birtakım krizler vardı. Bunlarda gösterdiğimiz soğukkanlılığı yine göstereceğiz" diye konuştu.

'DESTEK PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

Böyle durumlarda en mağdur olan tarafın misafir olduğunu belirten Osman Ayık, şunları söyledi:

"Biz misafire mümkün olduğunca hiçbir şey hissettirmemeye çalışacağız. İngiliz sivil havacılık otoritesi şu anda içeride konaklayan yolcuların ülkelerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlayacak organizasyonları üstlendi. Bugünden itibaren geçecek süredeki konaklama bedellerini de ödeyeceğiyle ilgili taahhütte bulundu. Sayın bakanımızın özel çaba ve çalışmalarıyla bir destek paketi üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde daha net bir açıklama muhtemelen yapacaklar. Ama işletmelerin mağduriyetlerini giderme adına da böyle bir çalışma devam ediyor. Ayrıca bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli olan bu krizden de her zaman olduğu gibi bizim büyüyerek ve güçlenerek çıkmamız. Bu krizi de en sağlıklı şekilde yönetmemiz lazım. Şu anda içerideki, Türkiye'deki toplam İngiliz yolcu sayısı, İngiliz ve Avrupalı; bunun içinde Alman, Belçikalı, Hollandalı, İskandinav ve diğer milliyetlerden olan yolcu sayısı yaklaşık 45 bin civarında. Ama alacaklarıyla ilgili net bir rakam şu an yok ortada. Geçmiş alacaklarla ilgili meblağlar da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun Türkiye'ye faturasını da net bir şekilde önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Mehmet ÇINAR- Levent YENİGÜN/ANTALYA, ()