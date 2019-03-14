THK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Ayvacık'ta Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.

Ayvacık semalarında, THK pilotlarınca gerçekleştirilen motorlu yamaç paraşütü gösterisinde, Türk bayrağı dalgalandırıldı. Ayvacık Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, motorlu yamaç paraşütü gösterisinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Havanın da müsait olmasıyla güzel bir gösteri oldu. İzleyiciler de gösteriden duyduğu memnuniyeti bize bildirdi ve bu da bizi memnun etti. Gösteriyi gerçekleştiren pilotlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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