THK 2017 yılında hava sporlarında Türkiye’yi temsil edecek milli takımları açıkladı

ANKARA() 2017 yılında Türkiye’yi Uluslararası Hava Sporları Şampiyonaları'nda temsil edecek milli takımlar belli oldu. THK Genel Başkanı ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Kürşat Atılgan, 2017 yılında FAI Listesinde yer alan Uluslararası Hava Sporları yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek sporcuların ve milli takımların belli olduğunu söyledi.

Atılgan, "THK Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI)’nın aktif üyesi ve Türkiye’nin Milli Hava Sporları Kontrol (NAC) yetkisine sahip tek organizasyonudur. Bu özelliği ve Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış tüzüğüne göre de Türkiye’nin hava sporları federasyonu yükümlülüğünü taşımaktadır. Bundan dolayı da her yıl hava sporlarının hemen hemen her branşında ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlemekte, FAI tarafından organize edilen ve her yıl yayınlanan uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek milli sporcuları ve milli takımları seçmektedir” dedi.

THK’nın Milli bir kurum ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu’nun Türkiye’deki tek yetkilisi olduğunu söyleyen Atılgan, “THK, tesisleri, teçhizatları ve insan kaynağı ile milli takımlarımıza ve milli sporcularımıza en büyük desteği dün olduğu gibi bu gün de vermenin gayreti içerisindedir. Kendi imkânlarımızın dışında milli bir görev saydığımız bu faaliyetlerin icrasında uluslararası başarılarımızı daha yukarıya taşımak üzere önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarla da iş birliği içerisinde olacağız. Amacımız en çok sayıda milli sporcumuzu yurt dışındaki kalitesi yüksek uluslararası hava sporları yarışmalarına, Ülkemize yakışır bir şekilde gönderebilmek ve Türkiye’yi en doğru şekilde uluslararası platformda temsil edilmesini sağlamaktır. Tüm milli takım sporcularına şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

2016 yılı yarışmaları tamamlanmış olup, 2017 yılında Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda temsil edecek takımlar ve sporcular belirlenmiştir. Buna göre 2017 yılında; Yamaç paraşüt hedef yarışmalarında: Ali Zaimoğlu, Kerem Dinçer, Mustafa Uri, Adil Gür, İbrahim Dinçer, Özlem Bağ. Yamaç paraşüt mesafe yarışmalarında: Durali Karaca, Semih Sayır, Murat Tüzer, Oğuzkan Sadeer, Dora Göksal, Merve Gülşah Arslan. Yelken kanat yarışmalarında: Kamil Demirkan, Canberg Özveren, Muhammet Emin Öner. Serbest model uçak yarışmalarında: F1a kategorisinde Çetin Kargın, Osman Sevgi, Yalçın Olgun F1b kategorisinde İsmet Yurtsever, İsmail Sarıoğlu, Kadir Baran temsil edecekler.

Öte yandan THK tarafından; Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına (Europe/ World Champıonshıps) takımların THK desteğinde gönderilmesi çalışmaları devam ettiği, FAI takviminde yer alan diğer ikinci kategori (Cat-II) yarışmalara da (Kupa yarışmaları World / Europe Cup) sporcu göndererek sporcularımızın en çok sayıda uluslararası yarışmaya katılması ve uluslararası deneyimlerini dolayısıyla ve başarılarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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