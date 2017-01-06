Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde eğitimde yılın en iyi markası Bahçeşehir Üniversitesi oldu

PAZARLAMA sektörünün önemli dergilerinden Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki çalışmaları ile öne çıkan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında...

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde eğitimde yılın en iyi markası Bahçeşehir Üniversitesi oldu
PAZARLAMA sektörünün önemli dergilerinden Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki çalışmaları ile öne çıkan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), “Eğitim Alanında Yılın En Başarılı Markası” ödülüne layık görüldü.

12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, 40’a yakın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ödüllendirildi. Törende, “Eğitim Alanında Yılın En Başarılı Markası” ödülüne layık görülen Bahçeşehir Üniversitesi adına ödülü Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın aldı. Törendeki konuşmasına ödül alan tüm şirketleri başarılarından dolayı tebrik ederek başlayan Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Hiçbir samimi emek karşılıksız kalmıyor ve hiçbir başarı tesadüfi değil. Burada ödül alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bizler de eğitim adına çok çalıştık. Dolayısıyla bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Daha iki hafta önce Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eğitimde hizmet ihracatı alanında birincilik ödülü aldık. Bu ödül ile birlikte başarımızı perçinledik” dedi.

Jürisi halk olan yarışmada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da itibarını en çok arttıran markaların yanı sıra bu başarının önemli paydaşları olan kurum çalışanları ve reklam ajansları da başarı sertifikalarını aldı. Bahçeşehir Üniversitesi adına Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Polat, Medya İlişkileri Direktörü Onur Uysal, Best Image CEO’su Serdar Şenel ve Sharkuteri Medya Ajans Başkanı Özgür Humar da sahneye gelerek başarı sertifikalarını aldı.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55