The Bo Viera projesinde kaçak bölümün yıkımına devam edildi

BODRUM'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkım işlemi bugün de sürdürüldü. Yıkımın yarın tamamlanacağı, molozların taşınması ile alanın temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı belirtildi.Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı, 6 Eylül Cuma günü ise çalışmaya son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi.Bunun üzerine Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, TIR'lar üzerinde, The Bo Viera inşaatının olduğu bölgeye dün sabah getirildi. Hazırlıklar tamamlarınca yıkıma, saat 15.40 itibarıyla tekrar bu kez bakanlık araçlarıyla başlandı. Havanın kararması nedeniyle ise çalışmalar durduruldu.Çalışmalara, bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik amaçlı bölgede durduğu da görüldü. Yıkımın yarın tamamlanacağı, molozların taşınması ile alanın temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı belirtildi.PROJE HAKKINDAAnkara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.