TGF Genel Başkanı Karaca: Borcu yoktur yazısının ertelenmesi basına nefes aldırmıştır

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür ederek, “Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde aranan ‘Borcu Yoktur’ yazısının, 1 Ocak 2019’a ertelenmesi, yerel basına derin nefes aldırmıştır” dedi.Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yılmaz Karaca, basının sorunlarını TBMM çatısı altında dile getiren milletvekilleri ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti. Karaca, “Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde aranan ‘Borcu Yoktur’ yazısının, 1 Ocak 2019’a ertelenmesi, yerel basına derin nefes aldırmıştır” dedi. Karaca, şunları söyledi:“Söz konusu zorunluluk, Anadolu basınının elini kolunu bağlamış, bazı gazete kuruluşları kapısına kilit vurmuş, bazı basın işletmeleri de kapanma aşamasına gelmişti. Erteleme kararı, yerel basını rahatlatmış, gazete kuruluşlarına nefes aldırmıştır. Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise 3 yıldır onaylanmayan yüze 20’lik resmi ilan zammının Bakanlar Kurulu’nda imzalanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Hatırlanacağı gibi İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, torba yasayla birlikte yürürlüğe girmesi, yerel basında infial yaratmıştı. Bizler de üst üste yaptığımız açıklamalarla, söz konusu değişikliklerin, yerel basını tamamen bitireceğine işaret etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, konunun siyasiler tarafından TBMM’ye taşınmasından büyük memnuniyet duyduk. Nitekim milletvekilleri yaptıkları konuşmalarla ve verdikleri soru önergeleriyle BİK uygulamalarının, özellikle yazılı basının sonunu hazırladığına vurgu yapmaları son derece isabetli olmuştur. Basın İlan Kurumu’nun, yerel basına darbe vuran yanlış kararlarının Meclis’e yansıması, adeta oksijen çadırındaki Anadolu basınını gelecek adına umutlandırmıştır.”

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