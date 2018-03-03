TGF Başkanı Karaca'dan, BİK yönetimine istifa çağrısı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumunun (BİK), icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyledi. Karaca, BİK yönetimini istifaya çağırdı.TGF Genel Başkanı Başkanı Yılmaz Karaca, Tokat Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılmak üzere kente geldi. Kentte özel bir otelde yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen Karaca, burada açıklamalarda bulundu.Üç gün önce TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan yasa ile birlikte, BİK'in icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyleyen Karaca, "Kanun tasarısıyla yaygın ve yerel basının adeta bütün hayat damarları kesiliyor" dedi.İlgili karar ile Türk basını ile hükümet ve devlet yöneticilerinin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:"Bu kanunla, yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar, ilk defa gazeteler by-pass edilerek BİK'in resmi portalında yayımlanmak suretiyle resmiyet kazanacak. Resmi İlan Portalı, aslında BİK'in hiçbir yasal dayanağı olmayan dijital dönüşüm adı altında yaptığı kampanyanın bir uygulama çalışmasıdır. Dahası, bu çok açık bir provokasyondur. Bu kararla birlikte aslında kademeli olarak bütün resmi ilanlar, BİK'in Resmi İlan Portalı'nda yayımlanacaktır. Bu karar yol olmuştur ve özellikle de yerel basını bitirecek bir karardır. Çok yakında, 'yazılı basın zaten bitti' yaygarası ile resmi ilanların tamamıyla dijital platforma taşınması sağlanacaktır. Son derece yanlış olan bu kararın durdurulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım'a, BİK'ten Sorumlu Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'na ve Hükümetin tüm yetkililerine açık çağrıda bulunuyor, aynı zamanda BİK'in tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ediyoruz. BİK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun tüm üyeleri, basiretsiz tutumlarıyla, zaten zor günler yaşayan Türk basını açısından böylesine hazin bir sonuca sebep oldukları için derhal istifa etmelidirler."

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