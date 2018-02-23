TGF 56'ncı Başkanlar Konseyi toplantısı Osmaniye'de başladı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 56'ncı Başkanlar Konseyi toplantısı için Osmaniye'ye gelen TGF Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti.

TGF 56'ncı Başkanlar Konseyi toplantısı için Osmaniye'ye gelen TGF Yönetim Kurulu üyeleri, önce Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Vali Coşkun’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, "En çalışkan cemiyetlerimizden biri olan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti, 56. Başkanlar Konseyi toplantımızı muhteşem başlattı. Ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle tabii ki bugünümüzü tamamen Zeytin Dalı Harekâtı'na adadık. Mehmetçiğimize ve meslektaşlarımıza destek vermek için buradan 50 kişilik Başkanlar Konseyi üyeleri olarak Hassa’ya hareket edeceğiz. Bu vesile ile hem teşekkür etmek hem de arkadaşlarımızı takdim etmek için sizi ziyaret ediyoruz" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Başkanlar Konseyi toplantısının, Osmaniye Gazeteciler Cemiyetimizin ev sahipliğinde, ilimizde düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diliyorum ki Osmaniye’mizden güzel anılarla ayrılırsınız ve gittiğiniz yerlerde ilimizden söz edersiniz" diye konuştu.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Vali Ömer Faruk Coşkun’a plaket takdim etti. Vali Coşkun da Yılmaz Karaca’ya Karatepe kilimi hediye etti.

Daha sonra TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. Ülkenin her ilinden cemiyet başkanlarını ve basın mensuplarını Osmaniye'de görmekten şeref duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Kadir Kara şunları söyledi:

"Osmaniye her geçen gün biraz daha büyümekte olan bir il. Umut ediyoruz ki devletimizin imkânları ve yerel kaynaklarımızın ve jeostratejik konumuzun bizlere sağlamış olduğu avantajları iyi kullanarak, ülkemizin gelişmiş illerinden bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu konuda çabalarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz var. Osmaniye'mizin büyümesi ve geleceğe daha güvenilir bir şehir olarak hazırlanabilmesi noktasında el birliği ile bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber uyum ve hoşgörü içerisinde çalışmaktayız."

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise "Osmaniye’ye ayrı bir önem veriyoruz. Son üç yıl içerisinde birçok etkinlik yaptık ama 56'ncı Başkanlar Konseyi'nin Osmaniye’de yapılmasını ve Osmaniye’nin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Etkinlikler muhteşem hazırlanmış. Sizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda konuklar Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya çeşitli hediyeler takdim etti.



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