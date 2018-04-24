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TGDF Genel Sekreteri Menlik’ten Yavuz Dizdar’a tepki

İSTANBUL, () - Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar’ın süt ve süt ürünleri başta olmak üzere hazır gıdaların sağlıksız olduğu şeklindeki açıklamalarına, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik...

TGDF Genel Sekreteri Menlik’ten Yavuz Dizdar’a tepki

İSTANBUL, () - Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar’ın süt ve süt ürünleri başta olmak üzere hazır gıdaların sağlıksız olduğu şeklindeki açıklamalarına, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik tepki göstererek, “Gıdaların tüketiciye güvenli bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan ambalajlı gıdaları kötülemek, bir uzmana, hem de bir sağlık uzmanına hiç yakışmıyor” dedi.

Dr. Yavuz Dizdar, geçtiğimiz hafta Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme ve Gelecek' programında konuşmuştu. Konuşmasında sağlıksız beslenmeye bağlı olarak kanser hastalığının artış gösterdiğini vurgulayan Dizdar, gıda üreticilerinin sadece para kazanma hırsıyla hareket ettiklerini, insan sağlığını düşünmediklerini belirterek, hazır ambalajlı gıdaların sağlıksız olduğunu söylemişti. 

TGDF GENEL SEKRETERİ MENLİK’TEN TEPKİ GELDİ

 Dr. Dizdar'a tepki gösteren Menlik, ambalajlı gıdaları tüketiciler için sağlıksız olarak nitelendirmenin yanlışlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tam tersine, ambalaj, gıdaların tüketicilere güvenli olarak ulaşmasını sağlar. Bunun yanında tüketici, ambalajdaki etiket bilgileriyle, o gıdanın içeriği, ne zamana kadar tüketilmesi gerektiği gibi bilgilere erişme imkanı bulur. Hal böyle iken, ambalajlı gıdaları kötülemek, bir uzmana, hem de bir sağlık uzmanına yakışmıyor.

İsterdik ki, Yavuz Dizdar gibi beslenme ve sağlık konusundaki hassasiyetini bildiğimiz bir isim, ambalajlı gıdalara, UHT süt ve yoğurda karşı sokak sütünü savunmasın. Çünkü bugüne kadar yapılan pek çok araştırma, sokakta satılan sütlerin içeriğindeki bakteri yüküyle, halk sağlığı açısından nasıl büyük risk yarattığını ortaya koymuştur.

Bu gerçekler karşısında, sayın Dizdar’ı ambalajlı gıdaları kötülemekten ve gıda sanayini topyekun karalamaktan vazgeçmeye davet ediyorum.

Kendisi de eminim çok iyi biliyordur. Türkiye gıda ve içecek sanayinde faaliyet gösteren birçok firma, gönüllü olarak ürün formülasyonlarında daha sağlıklı beslenme için değişikliğe gittikleri gibi, bu konuda kamu ile işbirliği içinde birçok projeye de destek vermektedirler.”

(FOTOĞRAF)

 

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