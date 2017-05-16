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TGC Yönetim Kurulu:“Tehditler gerçek gazetecileri yıldıramaz”

İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Oğuz Güven’in tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Mahkemenin tutuklama kararının hukuksal gerekçeden yoksun bulunduğu ve gazeteciliğin suç olmadığı belirtilen açıklamada...

TGC Yönetim Kurulu:“Tehditler gerçek gazetecileri yıldıramaz”

İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Oğuz Güven’in tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Mahkemenin tutuklama kararının hukuksal gerekçeden yoksun bulunduğu ve gazeteciliğin suç olmadığı belirtilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

 

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu  üyemiz  gazeteci Oğuz Güven, internette bir haber başlığı gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Başlık davasıyla Oğuz Güven’in tutuklanması da gösteriyor ki Türkiye’de gazetecilere yönelik zulüm, tehdit ve baskı her gün biraz daha artacak. Buna rağmen kamuoyunun haber alma  kanallarını tıkama gayretlerine karşı çıkacağız. Tehditlerle, ihbarlarla gözdağı vererek gerçek gazetecileri yıldıramayacaklar.

 

HİÇ KİMSE BÖYLESİ TWEET  NEDENİYLE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN MAHRUM BIRAKILAMAZ

Oğuz Güven hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararı, öncelikle hukuksal gerekçeden yoksundur. Bunun yanında mahkemenin gerekçesi tutuklama tedbiriyle de bağdaşmamaktadır. Ciddi ve ağır bir tedbir olan tutuklama istisnai bir uygulamadır. Delillerin yok edilmesi kaçma şüphesi gibi tutuklamayı zorunlu kılan hiçbir neden bulunmamaktadır. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan tutuklama  nedenleri de yoktur. Temel Hak ve Özgürlüklerin sınırlanması ölçütleri arasında sayılan 'ölçülülük'ilkesine aykırıdır. Özetle tutuklama gerekli ve zorunlu değildir. Bu açıdan  İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile  ‘Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı’ ihlal edilmiştir. Bunun yanında mahkemenin gerekçesi 5187 sayılı Basın Kanunu'na da aykırıdır. Hiç kimse böylesi tweet  nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılamaz

 

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Yineliyoruz ‘gazetecilik suç değildir!’ Gazeteci halk adına siyasetçileri ve iktidarı denetler. Gazeteci halkın avukatıdır. Tüm yaşamı boyunca sadece gazetecilik yapmış olan değerli meslektaşımız Cumhuriyet.com.tr  Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in  ve parmaklıkların arkasındaki bütün gazetecilerin en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye’nin cezaevlerinde en çok gazeteci  bulunduran ülke ayıbından en kısa sürede kurtulmasını bekliyoruz.”

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