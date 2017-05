TGC Yönetim Kurulu "Sözcü Gazetesi'ne yapılan gazetecilik için yeni bir baskı örneğidir"

İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Sözcü Gazetesi çalışanlarına yönelik evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararının iktidara yakın olmayan yayınları baskı altına almanın yeni bir örneği olduğuna dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Türkiye'de her yeni güne bir gazeteci ya da yayın kuruluşuna yönelik baskı ve gözaltıyla uyanmak, artık olağan hale gelmiştir. Bugün de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararı alındığını öğrendik. Gazetenin avukatlarından aldığımız bilgiye göre hakimin sadece arama ve dijital verilere el koyma kararı olmasına rağmen Sözcü Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Meliha Olgun gözaltı alınmıştır. Sözcü Gazetesi'nin suçlanmasına neden olan 'Cumhurbaşkanının nerede tatil yaptığının duyurulması' gazetecilik açısından dünyanın her yerinde, her gazetenin yayınlamakta hiçbir sakınca görmeyeceği bir haberdir. Sözcü Gazetesi'ne yapılan, gazetecilik için yeni bir baskı örneğidir. Gazetecilik halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslektir. Gazetecilik faaliyetinin sürekli gözaltı ve tutuklamalarla baskı altında tutulması toplumun haber alma kanallarını tıkamaktadır. OHAL sürecinde de demokrasinin temeli olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne toplum olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Sözcü Gazetesi çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."