Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

TGC Yönetim Kurulu "Sözcü Gazetesi'ne yapılan gazetecilik için yeni bir baskı örneğidir"

    İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Sözcü Gazetesi çalışanlarına yönelik evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararının iktidara yakın olmayan yayınları baskı altına almanın...

TGC Yönetim Kurulu "Sözcü Gazetesi'ne yapılan gazetecilik için yeni bir baskı örneğidir"

 

 

İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Sözcü Gazetesi çalışanlarına yönelik evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararının iktidara yakın olmayan yayınları baskı altına almanın yeni bir örneği olduğuna dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Türkiye'de her yeni güne bir gazeteci ya da yayın kuruluşuna yönelik baskı ve gözaltıyla uyanmak, artık olağan hale gelmiştir. Bugün de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararı alındığını öğrendik. Gazetenin avukatlarından aldığımız bilgiye göre hakimin sadece arama ve dijital verilere el koyma kararı olmasına rağmen Sözcü Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Meliha Olgun gözaltı alınmıştır. Sözcü Gazetesi'nin suçlanmasına neden olan 'Cumhurbaşkanının nerede tatil yaptığının duyurulması' gazetecilik açısından dünyanın her yerinde, her gazetenin yayınlamakta hiçbir sakınca görmeyeceği bir haberdir. Sözcü Gazetesi'ne yapılan, gazetecilik için yeni bir baskı örneğidir. Gazetecilik halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslektir. Gazetecilik faaliyetinin sürekli gözaltı ve tutuklamalarla baskı altında tutulması toplumun haber alma kanallarını tıkamaktadır. OHAL sürecinde de demokrasinin temeli olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne toplum olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Sözcü Gazetesi çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246