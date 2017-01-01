Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması

TGC: Yeni yıla terörle girmenin üzüntüsü içindeyiz

  İSTANBUL, () TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Ortaköy'de 39 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı: "2017...

TGC: Yeni yıla terörle girmenin üzüntüsü içindeyiz


 
İSTANBUL, () TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Ortaköy'de 39 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:
"2017 yılına barış ve kardeşlik duygusunun egemen olacağı umuduyla girmeyi dilerken yine korkunç bir terör saldırısıyla karşılaştık. Yeni yıla terörle girmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ortaköy’de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, resmi açıklamaya göre 39 yurttaşımızın ve turistin yaşamını kaybettiğini, 65 kişinin de yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hain saldırıyı kınıyor, sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu acımasız saldırıda yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımızın, resmi görevlilerin, turistlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz."


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55