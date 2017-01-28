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TGC Mehmet Türker için başsağlığı mesajı yayınladı

  İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 28 Ocak 2017 Cumartesi günü vefat eden Mehmet Türker için yayınladığı mesajda, “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Mehmet Türker’i hiç unutmayacağız”...

TGC Mehmet Türker için başsağlığı mesajı yayınladı


 
İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 28 Ocak 2017 Cumartesi günü vefat eden Mehmet Türker için yayınladığı mesajda, “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Mehmet Türker’i hiç unutmayacağız” denildi.
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve sürekli basın kartı sahibi usta gazeteci Mehmet Türker, 28 Ocak 2017 Cumartesi günü uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mehmet Türker için baş sağlığı açıklaması yaptı. Açıklamada “Üyemiz usta gazeteci-yazar Mehmet Türker’i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Türker’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Mehmet Türker’i hiç unutmayacağız” denildi. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.
 

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