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TGC'den Sözcü muhabirlerinin tutuklanmasına tepki

  İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nin çalışanlarının tutuklanmalarının demokrasi, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından bir karanlık sayfa daha oluşturduğunu...

TGC'den Sözcü muhabirlerinin tutuklanmasına tepki

 

İSTANBUL,() Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nin çalışanlarının tutuklanmalarının demokrasi, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından bir karanlık sayfa daha oluşturduğunu belirtti. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Türkiye, Avrupa'da gazetecilik mesleğini terör faaliyeti olarak değerlendiren tek olma özelliğini maalesef hala koruyor. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven, ardından da Sözcü Gazetesi internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun, İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı.

Halkın haber alma hakkı için görevini yapan gazetecilerin özgürlükleri elinden alındı. FETÖ yapılanması hakkında bugüne kadar en fazla olumsuz haber yapan, siyasetçileri ve halkı uyaran bu gazetelerin çalışanlarının bu terör örgütüyle bağlantılarının ileri sürülmesi ibretlik bir iddia olarak kalacaktır.

Cumhurbaşkanının tatil yaptığı yerin haber olarak değerlendirilmesi dünyanın her gazetesinde haberdir. Haberin suç kanıtı, gazeteciliğin terör faaliyeti, gazetecinin terörist olarak suçlanması bir demokrasi ayıbıdır. Türkiye artık bu ayıptan kurtulmalıdır. Gazeteciler özgür bırakılmalıdır. Halkın haber hakkının tutuklanmasından vazgeçilmelidir.

Gazetecileri her dönemin günah keçisi haline getirmenin gerçeklerin karartılmasından başka bir işe yaramayacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."



 

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