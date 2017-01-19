TGC Başkanı Turgay Olcayto: Hrant'ın kocaman bir yüreği vardı

İSTANBUL, () TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto Hrant Dink cinayetinin 10. yılında, Hrant Dink'in insan olarak çevresine sevgisini dağıtmakta çok cömert bir insan olduğuna dikkat çekti. Hrant Dink'in katillerinin cezalandırılmasının 10 yıldır beklendiğine dikkat çeken Turgay Olcayto, "Hrant Dink çok iyi bir gazeteciydi. Onu özlemle, sevgiyle anıyoruz" dedi.

TGC Başkanı Olcayto, Hrant Dink ve cinayetle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Meslektaşımız Hırant Dink'in hain bir saldırı sonucu katledilmesinden bu yana 10 yıl geçmiş. Sanıklar ve azmettirenler hakkında açılan davalar ise türlü engellemelerden sonra ancak rayına oturabildi gibi görünüyor. En azından meslektaşımızı hedef gösteren kişilerin, kurumların varlığı da dava sayesinde tarihe not olarak düşülmüş oldu. Umarız bu davada cinayetten sorumlu olanlar cezalarını alır, devam eden gazeteci cinayetlerine uygulanan 'cezasızlık' kavramı da ortadan kalkar.

Hrant Dink, hepimizin bir başka deyimle meslektaşlarının dışında çevresinin de çok sevdiği bir insandı. Sevgiyle dolu büyük bir yüreği vardı. Bu sevgisini ailesine, dostlarına, özellikle çocuklara dağıtmakta çok cömertti. İyi bir gazeteciydi. Agos Gazetesi'ne yapılan saldırılar sırasında sıkça ziyaret etmiş, ülkenin geleceği üzerinde görüşlerimizi paylaşmıştık. Son zamanlarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olması için yaptığım çağrılara kulak vermiş, 'ilk fırsatta formaliteleri tamamlayacağım' demişti. Yazık ki, ömrü vefa etmedi.

O hain saldırıya azmettirenleri de, Hrant Dink'i katillere hedef gösterenleri de, Türkiye'de hâlâ nefret suçunu işlemeyi alışkanlık edinmiş bütün odakları da bir kez daha lanetliyoruz. 10. yılında Hrant Dink'i özlemle, sevgiyle anıyoruz."