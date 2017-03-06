TGC Başkanı Turgay Olcayto: "Çetin Emeç karanlık güçlerce hedef seçildi"

İSTANBUL,()İSTANBUL Suadiye'de 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç’in 27.ölüm yıldönümünde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, bir anma mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı.

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Çetin Emeç, gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda Son Posta'nın patronuydu. Patron, çalışan ilişkimiz vardı. Genç yaşına rağmen titiz bir gazeteciydi. Sonraki yıllarda Çetin Emeç, önce Şevket Rado'nun Hayat, Ses Grubu'nda görev yaptı. Daha sonra yıldızının parladığı Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Usta bir gazeteciydi. Türkiye'de gazetecilere yönelik hain saldırılardan birine uğrayarak yaşamını yitirdi. Faili meçhul cinayetlerin özellikle basını hedef aldığı düşünüldüğünde Çetin Emeç gibi aydınlık kimliklerin karanlık güçlerce özenle hedef seçildiği anlaşılıyor. Nitekim günümüzde de gazeteciler ve gazetecilik üzerinde tehditler eksik olmuyor. Yazıdan, çiziden rahatsızlık duyanlar gazetecileri hedef göstermeyi sürdürüyor. Çetin Emeç yaşasaydı basınımıza kazandıracak daha pek çok bilgi ve deneyimi vardı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Çetin Emeç'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde olsun."

ÇETİN EMEÇ

1935 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi olan Emeç Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştu. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti. Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlendi. Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet Gazetesi’ne döndü.

7 Mart 1990'da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. Naaşı Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı. Çetin Emeç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi. Çetin Emeç'in ölümünün ardından, Sadun Tanju’nun yazdığı, "Çetin Emeç-Bir Basın Şehidinin Anatomisi" adlı kitap1992 yılında yayımlandı.