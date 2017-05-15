TGB'li gençlerden ABD'ye tepki

İZMİR'de, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, PYD'ye silah yardımı yapacağı açıklanan ABD'nin askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkarılması için basın açıklaması yaptı.Bu akşam Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelen TGB üyesi bir grup, ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapacağını açıklaması ve ABD askerlerinin YPG'lilerle nöbet tutmasını protesto etti. İncirlik Üssü'nü ABD'nin kullanmasının yasaklanmasını isteyen grup, ABD aleyhine sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan TGB İl Başkanı Özgür Açıkgöz, "Mehmetçik canla başla vatanını savunarak, Türkiye'nin güneyinde bir ABD koridorun kurulmasını ve ülkemizin bölünmesini engellemektedir. Şimdi buradan bir kez daha haykırıyoruz: Bizler vatansever Türk gençliği, Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız. Yüreğimiz onların cephede atan yüreği ile birdir. Bütün gençliği bizimle beraber Türkiye safında birlik olmaya çağırıyoruz. Türk gençliği, bu cepheleşmenin gereği olan, Türkiye safındaki her eylemin içinde olacak ve destekleyecektir. Öncelikli icraat, İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması ve üssün Mehmetçiğin emrine verilmesidir. Yaklaşık bir haftadır yürüttüğümüz imza kampanyasına İzmir'de binlerce genç katılmıştır, görünen o ki daha binlercesi de katılacaktır. Ne terör eliyle ne de doğrudan gösterdikleri tanklarıyla bizi yıldıramayacaklarını hep birlikte haykıralım. Bandırma Vapurunda gibiyiz!" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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