TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

İstanbul - TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait kitapların satışının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' ne bağlı İstanbul Kitapçısı mağazalarından kaldırılması için dilekçe verdi.

Saraçhane'de bulunan İBB önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup sloganlar attı.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Bu kitapların içeriği önemli değildir. Abdullah Öcalan, Cemil Bayık, Murat Karayılan hikaye ya da şiir kitabı yazsa onları da İBB basacak mı? Dağıtacak mı?" dedi.

Gençer, "Bu kitapların satışını derhal durdurun. Şehit aileleri ve Türk milletinin vicdanını daha da yaralamayın" diyerek basın açıklamasını tamamladı. Açıklamanın ardından bir grup, dilekçeyi İBB yetkililerine teslim etmek üzere belediye binasına girdi.

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