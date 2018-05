TFMD'den DHA'ya 4 ödül

ANKARA, ()-TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği 'Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018' yarışmasında Doğan Haber Ajansı () 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği, 'Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018' yarışmasında ödüller Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018' ödül törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, CHP milletvekilleri Tahsin Tarhan, Didem Engin, Niyazi Nefi Kara, Şenal Sarıhan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, medya iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

3 BİN 200 FOTOĞRAF ARASINDAN SEÇİLDİ

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirme sonucu, 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

'MİLLET ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Programın açılışında konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, foto muhabirliği zor bir meslek olduğunu foto muhabirlerinin her zaman böyle salonlarda olmadığını belirterek şunları söyledi:

Bin bir sözcükle anlatamadığınız bir şeyi bir karede anlatmak yetenek ve beceri istiyor. Fotoğrafların zihindeki etkisi ve ifade gücü çok daha etkili. Bu yüzden fotoğrafın popülerliği değişmedi, değişmeyecek. Burada ödül alan fotoğraflarda bunu gösteriyor. Sizler tarihe tanıklık ediyorsunuz. Ülkemizin nasıl bir gündemle karşı karşıya olduğunu bir kare ile gözler önüne seriyorsunuz. Bu milletin gönlünde kimlerin olduğu kimlerin olması gerektiği anlamında sizin fotoğraflarınız çok çok önemli. Kayıt aldığınız hakikat içeren görüntülerle insanımız adına verdiğiniz mücadele bizleri yalnız bırakmadığınız anlamına geliyor. Zor, stresli e bir o kadar da çileli bir meslek yaptığınızı biliyoruz. Foto muhabirlerine sergiledikleri gayret nedeniyle millet adına teşekkür ederiz. Akıp giden zamanı durdurma şansınız yok. Ama sayenizde o an sabitleniyor. Türkiye’nin ve dünyanın her noktasında fotoğraf çeken ve ödül alan tüm foto muhabirlerini yürekten kutluyorum."

'GENÇLER BİZİM'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sporun gücünün, fotoğraf yarışmasında yine kendisini gösterdiğini söyledi.

Bak, şöyle devam etti:

"Sporun gücü, uyuşturucuyu yenecektir. Oysa uyuşturucu ile ilgili fotoğrafları da gördüm. Uyuşturucu ile mücadelede ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Gençler, bizim gençlerimiz. Sporla beraber toplum üzerindeki yarattığı etkiyi giderelim. Bunun yanında sporun gücü terörü de yenecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızı sporla beraber terör ikliminden uzaklaştırmak için yoğun yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizin spora yaptığı yatırımlar ortada. Sporun gücünü bu çabanın içinde kullanmayı hep beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor."

'TÜRKİYE’NİN EN UZUN SOLUKLU FOTOĞRAF YARIŞMASI'

TFMD Başkanı Rıza Özel ise 1985'ten beri aralıksız düzenlenen yarışmanın, Türkiye'deki en uzun soluklu fotoğraf yarışması olduğunu belirtti. Fotoğraflarda, dünyadaki önemli olaylara ışık tuttuklarını kaydeden Özel, sadece fotoğraf seçmediklerini, 9 yıldır yarışmanın jürisindeki ağırladıkları yabancı konukları Türkiye'nin güzelliklerini gösterirken, üniversite gençliği ile buluşturduklarını, çocuklara fotoğrafı sevdirecek projelerden, yayınlara, sergilere bir çok alanda sahip oldukları 'Kamu Yararına' ifadesini hak etmek için çabaladıklarını ifade etti. Özel, foto muhabirleri olarak bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir durumda. Başkentinde muhabiri, foto muhabiri olmayan gazeteler var. Bu anlamda sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bizim güçlü olabilmemizde en önemli olgu sendika. Sendikalaşmanın önünü açarsanız sevinirim. 2008 yılında fotoğraf makinelerine bir vergi geldi. Halen fotoğraf makinelerine yüzde 25 vergi ödüyoruz. Türkiye'de KOBİ'ler, tarım, turizm bir çok alan destekleniyor. Biz çok bir şey istemiyoruz. Yüzde 25 ÖTV ile de fotoğraf makinesi almayalım."

FOTO MUHABİRLERİ DE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Geçen yıl birçok gazetenin sayfasını süsleyen balon satan çocukların Antalya sahilinde uyuduğu anları ölümsüzleştiren Doğan Haber Ajansı Antalya Bürosu foto muhabiri İbrahim Laleli, 'Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı' ödülünü aldı. Laleli’nin ödülünü, CHP Milletvekili Veli Ağbaba verdi.

Kocaeli Dilovası'nda limandan sızan yakıtla petrole bulanan kuş fotoğrafıyla Doğan Haber Ajansı Kocaeli Bürosu muhabiri Ergun Ayaz, 'Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü kazandı. Ayaz ise ödülünü Mustafa Pekcan’ın oğlu Can Pekcan’dan aldı.

İstanbul'dan foto muhabiri Can Erok ise 'Çevre ve Doğa Fotoğrafı' dalında ikincilik, 'Siyaset Fotoğrafı' dalında da üçüncülük aldı. Can ödüllerini, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan ve CHP Milletvekili Didem Engin'den aldı.



