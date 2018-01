TFF eski Başkanı Özgener, İZTO başkanlığına aday oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener, nisan ayında yapılacak İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkanlığı için adaylığını açıkladı. Adaylığının siyasetle ilgili olduğu iddiasına ilişkin Özgener, "Bu şehirde beni tanıyanlar, bilir. Bir işe talip olduğum zaman referansım, siyaset değil; görev ve iş tarzımdır. Bu konunun, burada kapanmasını çok istiyorum" dedi.

İZTO'da başkanlık için seçimin nisan ayında yapılacağının duyurulmasının ardından TFF eski Başkanı Özgener de adaylığını açıkladı. İzmir'deki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaylık teklifinin İZTO üyesi iş insanlarından geldiğini belirten Özgener, "İzmir gibi bir kente, İzmir ekonomisine, İzmirliye ve bu göreve layık olmak, dünyadaki her insan için ağır bir yük. Bu yüzden kesin kararımı verirken, ailemden, dostlarımdan, çalışma arkadaşlarımdan, İzmir ekonomisine katkı veren insanlardan görüş ve öneriler aldım. İzmir, benim ve benimle birlikte göreve talip olan tüm arkadaşlarımızın, heyecanı, hayatı, mutluluğu, her yerde ‘İzmirliyim’ derken hissettiği büyük gururu bugün adaylık heyecanımızı paylaşmak için buradayız" diye konuştu.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRACAĞIZ'

‘Değişimi birlikte başarmak, geleceği birlikte yaratmak için adayız’ sloganıyla yola çıkan Özgener, şunları söyledi:

"Her üyemizin yer alacağı, her bileşenimizin katılacağı bir hamleyle kentimizi dünyada konuşulan, övgüyle bahsedilen, tercih edilen bir kent haline getirmeliyiz. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinde, sunumlar yaparak, İzmir'in potansiyelini anlatacağız. Dünyanın genç, dinamik, açık düşünceli ve yaratıcı projeler arayan önemli girişimcilerine İzmir Ticaret Odası üye kurumlarımızın ulaşmasını ve parlak fikirlerini anlatmasını sağlayacağız. Uluslararası iş birliklerini artıracak, dünyanın büyük ticaret merkezlerinde, teknoloji bölgelerinde, dünya ekonomisine yön veren kentlerde ismimizi duyuracağız. Çin'den, Silikon Vadisi'ne kadar ticari ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirecek, önemli Avrupa metropollerinde, Ortadoğu'nun önemli merkezlerinde İzmir'in varlığını ve imajını hissettireceğiz. Yaratıcılık ve Ar-Ge alanında adı geçen önemli merkezlerden birisi olabilmek için 'inovasyon üssü' adı altında yenilikçi yatırımları üyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Kentimiz ve bölgemizin en önemli özelliklerinden olan yemek kültürünü tüm yerli ve yabancı turiste tanıtarak, 'Yerel Gurme Köyleri' kurulması gibi projelerle destek olacağız. Tüm KOBİ üretim atölyelerinin çağın şartlarına uygun bir şekilde, altyapı ve lojistik problemlerini çözerek, 'Atölye Kentler' oluşturacağız. Ara eleman sıkıntısını çözmek için yüksekokullar ile iş birliği yapacak üniversitemizin bu konuda etkin rol almasını sağlayacağız."

'GÖREV ALDIĞIM HER YERİ PRENSİPLERİMLE YÖNETTİM'

İZTO yönetimine talip olan TFF eski Başkanı Özgener, basın mensuplarının sorusu üzerine odanın 23 yıllık başkanı Ekrem Demirtaş'la yaşaması beklenen olası rekabet için şöyle konuştu:

"Ekrem Demirtaş, ciddi bir rakip. Güzel çekişme, kaliteli bir seçim sürecini getirir. Rekabetin yaratıldığı her ortamda kazanan kurum olur. Kuruma yakışır şekilde süreç gelişecektir. İnşallah Ekrem Demirtaş'la birlikte İzmir'e yapılacak projeleri karşılıklı paylaşırken, İzmir'in kazanacağı seçim sürecini de kazanmış oluruz" dedi.

Oda yönetimlerinde uzun dönem görevde kalınmasıyla ilgili soruya Özgener, "Uzun süreli görev almalara baktığımız zaman sadece İZTO'da değil; insanların, başkanların kendi tercihi kadar seçen kişilerin de tercihi karşımıza çıkıyor. Buna saygı duymamız lazım. Uzun süreli başkanlıklar, adayların kendi kararıyla hayata geçmiyor. Ekrem Demirtaş'ı, uzun yıllar yaptığı göreve İZTO üyeleri seçti. Benim ne kadar görev yapacağımı, seçilirsem şayet sonraki süreçler seve seve paylaşırım" diye yanıt verdi.

'SİYASETLE İLGİLİ BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM'

Bir dönem adının, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak anılması üzerinden İZTO adaylığının da siyasetle ilişkilendirilmesi hakkında düşüncesi sorulan Mahmut Özgener, şöyle konuştu:

"Siyasetin yoğun olduğu her dönemde ismimin bir yerlerde geçtiğini görüyorum. Siyaset yapmadım, siyasetle ilgili bir şey de düşünmüyorum. Ben bir iş adamıyım. Sonra spor adamıyım ve aile adamıyım. Siyasetle ilgim, asla olmadı; siyasi partiyle üyeliğim de olmadı. Hatta geçmiş federasyon görevlerime baktığınız zaman oraları kendi ilke ve prensiplerimle yönettim. İZTO, güçlü bir STK ve iş dünyasını temsili etmekte. Partilere eşit mesafede durması gereken bir yerde. İzmir, iş dünyamızın tüm partilerle iş birliği içinde olması lazım. Bu şehirde beni tanıyan iyi tanır. Bir işe talip olduğumu zaman referansım siyaset değil, görev ve iş tarzımız. Bu konunun burada kapanmasını çok istiyorum."

