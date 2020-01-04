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Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız?

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi?nin Meclis?ten geçmesinin güvenlik dışında Doğu Akdeniz?deki enerji kaynakları içinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ?Tezkere...

GENEL 04.01.2020, 16:33
Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi?nin Meclis?ten geçmesinin güvenlik dışında Doğu Akdeniz?deki enerji kaynakları içinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ?Tezkere ile Türkiye?ye oyun oynamak isteyenlerin oyununu bozduk. Bizim belki de 500 yıllık bir doğalgaz ihtiyacımızı burası giderecek. Ciddi bir doğalgaz oyuncusu olacağız. Doğu Akdeniz?de henüz enerji oyunu kurulamamıştır. O kurulduğunda önemli bir oyuncusu olacağız. Bütün bunlar için Libya tezkeresi çıkmıştır? dedi.
Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, dün TBMM Genel Kurulu'nda 184'e 325 oyla kabul edildi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da tezkerenin Meclis?ten geçmesini Demirören Haber Ajansı?na değerlendirdi.
?LİBYA ARTIK BİZİM DENİZDEN KOMŞUMUZ?
Libya tezkeresinin bir zorunluluk olduğunu ve Türkiye?nin Doğu Akdeniz?de karşı karşıya kaldığı durumun adeta en uzun sahili olan ülkeyi denizsiz bırakma hamleleri yapılmasına tezkere ile engellendiğini dile getiren Hacısalihoğlu, ?Kıbrıs?ın etrafındaki birçok haksızlıkla aslında oldu bittiye getirilerek, el konulmuş alanlardan başlayarak Türkiye?nin Antalya Körfezi?nden çıkışının olmaması için uğraşıldı. Donanması olmayan ülke kalmamıştı. Kokusunu alan sömürgeciler devreye girmişti ve bunlar Doğu Akdeniz?deydi. Burada kurdukları ikili-üçlü sağlam paslaşmaları denklemlerle Türkiye?nin buradaki haklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nin haklarının gasp edildiğini söylüyorduk. Libya?nın da münhasır ekonomik bölgesine ilişkin bir gaspa uğradığını söylüyorduk. Dolayısıyla bir an evvel Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi yani münhasır ekonomik bölgenin saptanması gerekiyordu. Libya?nın iç karışıklığı sürüyor ama BM nezdinde de meşru sayılan ulusal mutabakat yükümlülüğü denilen Trablus?ta bir hükümeti var. Bu hükümet bu anlaşmaları yapmakla yetkili. Atılan adımlarla Libya bizim artık denizden komşumuzdur? dedi.
?TEZKERE İLE OYUNLARI BOZDUK?
Tezkere ile Türkiye?ye oyun oynamak isteyenlere, hukuku hiçe sayanları ve Doğu Akdeniz?in bir savaş arenasına dönmesine engel olunduğunu belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ?Burada aktörler ve kaynaklar bellidir. Buna ilişkin uluslararası hukukun gereği neyse ona göre bir paylaşım yapılsın dememize rağmen buna yanaşılmadı. Dolayısıyla bu hamlelere karşı bir hamle yapmak gerekiyordu ve bu sağlanmış oldu. Asker gönderme tezkeresinin esası alanlarımızı ve anlaşmayı korumak içindir. Bunu unutmamak gerekir. Masada diplomasi açısından yapılan kıymetli adımın korunması içindir. Ordular savaşmak için değil, caydırmak için vardır. Orduların görevi budur. Batı orduları hep öyledir. Orta Doğu?daki ülkelerin ordularını savaştırmak için beslerler. Silah denetirler, silah satarlar, silah pazarı olsun isterler. Türk ordusu özel bir ordudur. Hiçbir zaman savaşın bir haksızlığa dayalı tarafı olmamıştır. Bağımsızlığın ve istiklalin ordusudur. Dolayısıyla bugün Libya?daki atacağımız adımlar oradaki bu anlaşmayı korumak üzeredir? şeklinde konuştu.
?ENERJİ DE ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAĞIZ?
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şunları söyledi: 
?Libya?da var olan Hafter bir CIA ajanıdır. Dolayısıyla bu anlaşma yapıldıktan hemen sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı büyük bir telaşla Hafter?i ziyarete gitti. ?Bu anlaşmanın etkilerini ortadan kaldırabilmek için her yolu denemeliyiz? dediler. Mevcut meşru hükümeti devirerek Hafter aracılığıyla iktidara el koymak ve bu anlaşmayı yırtıp atmak amaçlarındalardı. Bu duruma seyirci kalamazdık. Haklarımızı korumamız gerekiyor. Doğu Akdeniz oldu bittiyegelemezdi. Amerika, Fransa, Rusya istediği gibi Libya?da hiç hakları olmadığı halde buradalar. Buradaki küçük piyonları yani Yunanistan ve Kuzey Rum Kesimini, Mısır?ı kullanıyorlar. Doğu Akdeniz yeni dönemin çok büyük bir tedarik coğrafyasıdır özellikle doğalgaz açısından, kuşkusuz petrol de buna dahil. Doğalgaz olarak müthiş bir havzanın içerisindeyiz. Bu yeni keşfedildi ve her geçen gün keşfe açık olan bir alan. Bizim gemilerimiz orada, sondajlar devam ediyor. Bizim belki de 500 yıllık bir doğalgaz ihtiyacımızı burası giderecek. Ciddi bir doğalgaz oyuncusu olacağız. Doğu Akdeniz?de kurulacak aktörler bellidir ama henüz enerji oyunu kurulamamıştır. O kurulduğunda önemli bir oyuncusu olacağız. Bütün bunlar için Libya tezkeresi çıkmıştır. Bu konuda muhalefet yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda birlikle davranmamız gerekiyor.?
AVRUPA?YA DOĞALGAZI TAŞIYAMAZLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ?EastMedimzalanarak bir cephe açılmak istendi. Hukuk var olduğu ve donanmamız güvenliği sağladığı sürece Avrupa?ya doğalgazı taşıyamazlar? dedi ve ekledi: 
?Bizim belirlediğimiz sahadan bizimle anlaşarak ancak bu yapılabilir. Taşınmaya çalışılırsa askeri sonuçlar ortaya çıkar. Donanmamızın büyük bir bölümü Doğu Akdeniz?de. Bizim petrol arama ve sondaj gemilerimizi koruyorlar. Bazı Avrupalı şirketler, biz donanmayla karşı karşıya kalacağız diyerek çekildiler. Bu anlaşma yapılsın çünkü ekonomik bir riske gireriz dediler. Dolayısıyla direnen kazanır. Esas olan kararlılıktır. Biz haklıyız ve burada kimsenin hakkını gasp etmiyoruz. Gasp edilmiş haklarımızı koruyoruz. Bütün bunlar için bu mücadele sürüyor. Hafter iktidara ilk geldiği gün bu anlaşmayı yırtıp atacak. Bunu istemiyoruz. Türkiye?nin ulusal sınırlarıyla sınırlanmayacak kadar güvenlik sınırları genişlemiştir. Buna biz sebep olmadık. Doğu Akdeniz?in jeopolitik iklimi buna sebep oldu.?
 

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